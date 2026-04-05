Cameron Suafoa si ritira dal rugby a 27 anni per un cancro terminale

Cameron Suafoa annuncia il ritiro dal rugby per un cancro terminale che si è diffuso dopo mesi di cure. Il giocatore neozelandese, 27 anni, lascia l’attività agonistica poco dopo il matrimonio e si prepara a iniziare la chemioterapia.

Cameron Suafoa ha deciso di chiudere con il rugby professionistico a soli 27 anni dopo aver scoperto che la malattia di cui soffre si è aggravata. Il giocatore neozelandese ha comunicato la scelta con un video pubblicato sui social, spiegando che il tumore si è diffuso e non gli permette più di continuare a giocare.

Nel messaggio rivolto ai tifosi, l’atleta ha raccontato di dover affrontare una nuova fase della sua vita, lontano dal campo. Ha spiegato che nei prossimi giorni inizierà la chemioterapia e ha ricordato con affetto l’esperienza vissuta con i Blues, la squadra della sua città natale, Auckland, dove è cresciuto e si è formato.

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La malattia era stata diagnosticata per la prima volta nel novembre 2023, quando i medici avevano individuato un sarcoma. Dopo un intervento chirurgico alla schiena e diversi cicli di radioterapia, Suafoa era riuscito a tornare in campo nel 2024, diventando un simbolo di determinazione. Ma nel corso della stagione 2025 il tumore si è ripresentato in forma più aggressiva.

Negli ultimi mesi, mentre le sue condizioni peggioravano, il rugbista ha scelto di dedicare spazio anche alla vita privata. Nel marzo 2026 ha sposato la compagna Amber Waymouth, che gli è stata accanto sin dalla diagnosi iniziale e che lui stesso ha più volte definito un punto di riferimento fondamentale.

Nato ad Auckland il 23 aprile 1998, Suafoa era considerato uno dei profili più completi del rugby neozelandese. Alto 196 centimetri per 116 chili, poteva giocare sia in seconda linea sia come flanker. Dopo gli inizi con Auckland nel campionato provinciale nel 2019, ha vestito le maglie di Tasman e North Harbour, squadra di cui è diventato anche capitano.

Il salto nel Super Rugby arriva nel 2022 con i Blues, mentre nello stesso periodo viene convocato con i Maori All Blacks, debuttando nella serie contro l’Irlanda. Le sue prestazioni gli aprono anche le porte degli All Blacks XV, confermando il suo valore a livello internazionale.

Parallelamente alla carriera sportiva, Suafoa si è impegnato nella sensibilizzazione sulla malattia, collaborando con la New Zealand Sarcoma Foundation per raccontare la propria esperienza e sostenere altri giovani atleti alle prese con situazioni simili.