Ariarne Titmus si ritira dal nuoto a 25 anni: la campionessa olimpica scrive una lettera toccante a se stessa bambina

Ariarne Titmus, quattro volte campionessa olimpica e primatista mondiale dei 200 metri stile libero, ha annunciato il suo ritiro dal nuoto agonistico a soli 25 anni. La nuotatrice australiana, simbolo di una generazione e già leggenda della vasca, ha scelto di comunicare la sua decisione con una lettera commovente pubblicata sui social e indirizzata alla “Ariarne di sette anni”.

“Cara Ariarne di sette anni, oggi ti ritiri dal nuoto agonistico”, scrive l’atleta. “Hai trascorso 18 anni in piscina, di cui 10 rappresentando il tuo Paese. Hai partecipato a due Olimpiadi e, cosa ancora più bella, hai vinto. I sogni che avevi si sono avverati, gli amici che hai trovato sono per la vita. Hai raggiunto molto più di quanto avresti mai immaginato e dovresti esserne orgogliosa”.

Nel messaggio, Titmus ripercorre le tappe della sua carriera, ricordando le persone che l’hanno accompagnata in questo percorso: “Durante il tuo cammino hai incontrato persone straordinarie che ti hanno sostenuta in ogni momento: gli allenatori, il tuo staff, i compagni di squadra, gli sponsor, gli amici, la famiglia e i tifosi. Assicurati di ringraziarli”.

La campionessa australiana racconta anche la scelta difficile di lasciare casa da adolescente per inseguire i propri sogni: “A 14 anni fai le valigie e te ne vai. È stata una decisione dura, ma mamma e papà hanno visto la luce nei tuoi occhi e hanno sacrificato tutto per permetterti di crescere. Senza di loro e tua sorella Mia, non saresti qui oggi”.

“Hai appena compiuto 25 anni e sembra il momento giusto per lasciare il nuoto”, prosegue Titmus. “Hai dato tutto, hai affrontato ogni sfida e non hai rimpianti. Sei realizzata, felice e pronta a iniziare una nuova fase della vita. Ti aspettano nuovi obiettivi, più tempo con le persone che ami e la possibilità di mettere finalmente te stessa al primo posto”.

Con un ultimo pensiero alla vita che l’attende fuori dalla piscina, conclude: “Goditi ogni momento, grande o piccolo che sia. Fidati, il tempo vola”.