Enrico Vanzina racconta amore, cinema e retroscena dei suoi film

Enrico Vanzina racconta la sua vita tra cinema e ricordi personali, spiegando come ha riconosciuto subito sua moglie e svelando curiosità su Guido Nicheli e Carol Alt, nate durante anni di set e collaborazioni.

Enrico Vanzina ripercorre episodi privati e professionali intrecciati lungo una carriera costruita tra successi cinematografici e incontri decisivi. Tra questi, il momento in cui conobbe la donna che sarebbe diventata sua moglie: al primo ballo capì senza esitazioni che sarebbe stata la persona giusta, una certezza nata d’istinto e rimasta immutata nel tempo.

Nel suo racconto emergono anche i volti simbolo dei film firmati con il fratello Carlo. Tra tutti, Guido Nicheli, celebre per il personaggio del “Cumenda”, che non aveva bisogno di costruzioni artificiali: quel modo di parlare sopra le righe, fatto di espressioni ricercate e toni inconfondibili, apparteneva davvero alla sua personalità quotidiana.

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Accanto ai caratteristi italiani, Vanzina ricorda anche la presenza di grandi nomi internazionali. Tra questi Carol Alt, protagonista di diversi set negli anni Ottanta. Lontana dall’immagine distante delle modelle, si rivelava semplice anche nelle richieste più banali, come quando gli chiese di comprarle un paio di stivali durante le riprese.

Alla base del suo percorso resta l’insegnamento del padre, Steno, che gli ha trasmesso il valore del lavoro e il rispetto per il pubblico. Vanzina si definisce un artigiano della scrittura, cresciuto con regole precise e con l’attenzione ai dettagli che hanno segnato ogni progetto.

Il ricordo del fratello Carlo Vanzina resta invece legato a un vuoto difficile da colmare. La loro collaborazione ha segnato un’epoca del cinema italiano e continua a vivere nei film che hanno raccontato vizi, abitudini e cambiamenti del Paese.

Tra aneddoti e memoria personale, emerge il ritratto di un autore che osserva ancora la realtà con curiosità, trasformando episodi vissuti e personaggi incontrati in storie capaci di restare nel tempo.