Roma: truffa alla moglie di Enrico Vanzina, falso maresciallo le ruba gioielli

Venerdì scorso, nella tarda mattinata, la signora Federica Burger, 85 anni, moglie del regista e sceneggiatore Enrico Vanzina, è stata vittima di una truffa nella sua abitazione di via Fontanella Borghese a Roma. La donna ha ricevuto una telefonata da sedicenti carabinieri che l'hanno invitata a recarsi in caserma per un incidente coinvolgente un veicolo della famiglia. Rimasta sola in casa, è stata avvicinata da un falso maresciallo che, presentatosi come appartenente alle forze dell'ordine, l'ha convinta ad aprire la cassaforte per saldare immediatamente il presunto danno. L'uomo le ha rubato numerosi gioielli e si è allontanato. Quando la signora Burger ha realizzato di essere stata truffata, era ormai troppo tardi. Ha quindi denunciato l'accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.

