Amici 25, eliminati Valentina e Plasma nel terzo serale

Valentina e Plasma escono da Amici 25 durante il terzo serale dopo una puntata segnata da tensione e difficoltà personali, tra ansia sul palco e un problema alle corde vocali emerso solo alla fine.

Il terzo serale di Amici 25, trasmesso sabato 4 aprile, ha ridotto il numero dei concorrenti con due eliminazioni nella categoria canto. Valentina e Plasma hanno lasciato la scuola al termine di una puntata intensa, segnata da esibizioni sotto pressione e giudizi decisivi.

L’uscita di Valentina è arrivata subito, chiudendo il verdetto rimasto in sospeso dalla settimana precedente. Considerata inizialmente tra le voci più solide del gruppo, la cantante ha faticato nelle ultime prove. L’ansia ha inciso sulle performance, rendendole meno precise e convincenti rispetto alle aspettative iniziali.

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La serata è proseguita con le sfide tra le squadre, tra tensioni e discussioni sui guanti di sfida. Non sono mancati momenti contestati, come la prova tra Nicola e Alex poi annullata. I professori hanno cercato di difendere i propri allievi, ma le votazioni della giuria hanno portato al ballottaggio i concorrenti meno apprezzati.

Nella fase finale sono finiti a rischio Angie, Caterina e Plasma. Dopo le esibizioni decisive, il verdetto ha sancito l’eliminazione di Plasma, che ha lasciato il programma dopo aver affrontato una difficoltà personale rimasta finora nascosta.

Il cantante ha raccontato di aver continuato a esibirsi nonostante un problema alle corde vocali, spiegando di avere un polipo e di dover affrontare un intervento. Nonostante il dolore e le limitazioni, ha scelto di proseguire il percorso fino alla decisione dei giudici.

Con l’uscita di Valentina e Plasma, il numero degli allievi in gara scende a dieci, mentre la competizione entra nella fase più delicata.