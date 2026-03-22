Amici 25, eliminati Antonio Stillante, Michele Ballo Bertin e Opi al primo Serale

Antonio Stillante, Michele Ballo Bertin e Opi escono dal Serale di Amici 25 dopo il primo appuntamento, eliminati al termine di sfide decisive. La puntata segna subito un cambio netto nella gara, con tre profili molto diversi costretti a lasciare.

Il Serale di Amici 25 parte con tre eliminazioni che ridisegnano subito gli equilibri della competizione. A lasciare la scuola sono Antonio Stillante, Michele Ballo Bertin e Simone Opini, conosciuto come Opi. Tre percorsi lontani tra loro, uniti dall’uscita nella stessa serata.

Antonio Stillante, ballerino calabrese, era entrato nel programma a febbraio portando un bagaglio tecnico costruito nelle competizioni internazionali. Tra i suoi risultati figurano l’oro agli Italiani Youth Latin e un argento europeo. La sua eliminazione arriva dopo un confronto serrato contro Nicola ed Emiliano, chiuso solo all’ultimo.

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Durante il saluto, Stillante ha parlato di un’esperienza intensa e formativa. Il suo percorso resta legato anche al progetto Studente-Atleta del CONI, che gli ha permesso di conciliare studio e carriera sportiva. Il suo futuro sembra orientato verso il circuito professionale della danza, dove il livello raggiunto può aprire nuove opportunità.

Nel canto, a uscire è Michele Ballo Bertin, musicista classe 2004 con una formazione accademica tra il Conservatorio di Rovigo e l’Accademia di Santa Cecilia. Il suo percorso si è distinto per il tentativo di unire il suono del violoncello alla musica pop, scelta che ha segnato tutte le sue esibizioni.

La sua eliminazione arriva dopo il ballottaggio con Angie, nonostante la proposta originale e l’inedito “Cattive strade”. Michele aveva già partecipato a X Factor nel 2023 e lascia il programma con una base solida, sia dal punto di vista tecnico sia per i primi risultati sulle piattaforme digitali.

Il primo eliminato della serata è stato Opi, nome d’arte di Simone Opini, cantante bergamasco seguito da Anna Pettinelli. Il suo percorso era partito da lontano, dopo un primo tentativo non riuscito nella stagione precedente. Prima del talent lavorava come imbianchino.

Con uno stile diretto e influenze pop-punk, Opi si è fatto notare per l’energia sul palco e una forte identità personale. Le sue esibizioni su brani di Zucchero e dei Pinguini Tattici Nucleari hanno segnato il suo percorso, ma il ballottaggio finale ha deciso la sua uscita.

Nonostante l’eliminazione, Opi lascia il programma con un seguito già avviato, anche grazie al singolo “Fahrenheit”. Il suo profilo resta legato a un’immagine riconoscibile, costruita tra musica e carattere, che potrebbe trovare spazio fuori dal programma.