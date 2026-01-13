Flavia Buoncristiani ringrazia dopo l'eliminazione da Amici 25: parole forti su Plasma e l'esperienza nel talent

Dopo l’uscita dal talent show, Flavia Buoncristiani torna sui social per raccontare il suo percorso ad Amici 25, ringraziando chi l’ha sostenuta e sottolineando il ruolo di Plasma nei momenti difficili.

Flavia Buoncristiani ha deciso di condividere sui social un bilancio della sua esperienza ad Amici 25 a pochi giorni dall’eliminazione nel pomeridiano andato in onda l’11 gennaio 2026, decisione che ha sorpreso molti spettatori e fatto discutere online.

Nella sua testimonianza la cantante ha espresso gratitudine verso Maria De Filippi, la produzione, i compagni di viaggio e soprattutto verso Plasma, che ha definito fonte di sostegno e sincerità “nei momenti più delicati”.

Flavia ha ringraziato il pubblico da casa per il supporto continuo, ricordando le radici umili da cui proviene e affermando l’intenzione di portare avanti il suo sogno musicale con dedizione, annunciando anche l’imminente uscita di un nuovo singolo.

L’eliminazione è stata decisa dalla professoressa Anna Pettinelli, che ha scelto di non includere Flavia nel Serale dopo un’esibizione ritenuta non all’altezza, decisione che ha creato divisioni tra i professori e acceso il dibattito in studio.

La giovane artista ha concluso il suo messaggio con parole di speranza e riconoscenza, confermando l’importanza dell’esperienza nel talent come tappa di crescita personale e professionale.