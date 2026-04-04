Max Angioni in prima serata su Italia 1 con Anche meno

Max Angioni arriva in prima serata su Italia 1 con lo spettacolo Anche meno, nato dal successo teatrale e portato in TV dopo il boom di pubblico registrato nei teatri italiani, con la registrazione al Teatro Arcimboldi di Milano.

Domenica 5 aprile Max Angioni debutta in prima serata su Italia 1 con lo spettacolo "Anche meno", registrato al TAM – Teatro Arcimboldi di Milano. Dopo mesi di tournée sold out, il comico porta il suo show televisivo direttamente nelle case degli italiani.

Il progetto nasce dal successo ottenuto nei teatri di tutta Italia, dove Angioni ha conquistato il pubblico con un ritmo incalzante e una comicità immediata. Il passaggio sul piccolo schermo segna un momento decisivo nella sua carriera, costruita tra social, programmi TV e palchi sempre più importanti.

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"Anche meno" mantiene la struttura tipica della stand-up comedy, con una sequenza serrata di battute e un rapporto diretto con il pubblico. L’interazione con la platea resta centrale, rendendo ogni replica diversa e mantenendo viva l’energia dello spettacolo anche nella versione televisiva.

Al centro dello show ci sono situazioni quotidiane raccontate con uno sguardo ironico e fuori dagli schemi. Angioni parte da episodi comuni per arrivare a riflessioni più ampie, alternando leggerezza e paradossi. Il titolo stesso richiama un invito a ridimensionare le ansie e a prendere le cose con meno rigidità.

La messa in onda su Italia 1 amplia il pubblico dello spettacolo, ma non ferma il percorso dal vivo. Il tour di "Anche meno" continuerà nei prossimi mesi, con nuove date nelle principali arene estive e nei festival sparsi lungo la penisola.