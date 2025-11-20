La Ruota dei Campioni con Gerry Scotti: speciale in prima serata su Canale 5

Stasera, giovedì 20 novembre, Canale 5 propone un appuntamento speciale con La Ruota della Fortuna, il game show guidato da Gerry Scotti che approda in prima serata con lo spin-off La Ruota dei Campioni.

La serata sarà dedicata a un torneo che riunisce i nove concorrenti che hanno conquistato i montepremi più alti dell’attuale stagione. Una sfida attesissima, pensata per celebrare i protagonisti che hanno saputo distinguersi puntata dopo puntata.

Leggi anche Ascolti tv 5 ottobre: sfida serrata tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

La Ruota dei Campioni sarà strutturata in tre incontri tematici, ciascuno composto da quattro round, con tre giocatori in gara per ogni match. I tre concorrenti che avranno accumulato il guadagno più elevato accederanno alla manche finale.

Il partecipante che otterrà il montepremi totale maggiore verrà incoronato Campione dei Campioni e accederà a La Ruota delle Meraviglie, una versione ulteriormente arricchita del gioco, con un jackpot che potrà arrivare fino a 300.000 euro.

Accanto a Gerry Scotti sarà presente anche questa sera Samira Lui, presenza fissa e amatissima dal pubblico del programma.