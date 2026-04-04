I Jalisse puntano a Sanremo 2026 e preparano un nuovo brano per De Martino

I Jalisse rilanciano la sfida al Festival di Sanremo dopo anni di esclusioni e annunciano l’invio di un nuovo brano a Stefano De Martino, mentre tornano in tv con Canzonissima e ripercorrono carriera e vita privata.

I Jalisse non abbandonano il sogno di tornare sul palco dell’Ariston. Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno dichiarato di voler partecipare ancora al Festival di Sanremo, candidandosi per la trentesima volta. Dopo aver tentato con le ultime direzioni artistiche, la coppia è pronta a presentare un nuovo brano anche a Stefano De Martino.

Nel frattempo, i due artisti si concentrano sull’esperienza televisiva a Canzonissima, arrivata grazie alla chiamata di Milly Carlucci. Sul palco hanno interpretato brani celebri come “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri e “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, scegliendo quest’ultima per raccontare il loro legame sentimentale.

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Il duo aveva conquistato la vittoria nel 1997 con “Fiumi di parole”, ma negli anni successivi non è più riuscito a rientrare nella selezione del Festival. Nonostante il successo iniziale, raccontano di essersi sentiti isolati nel mondo discografico perché privi di una grande etichetta alle spalle, una condizione che ha inciso sul loro percorso.

La loro storia personale affonda le radici nei primi anni Novanta. Si incontrano nel 1990 per motivi professionali, poi si perdono di vista. Il destino li riunisce nel 1992 alla stazione Termini di Roma, quando Alessandra inizia a guardare Fabio con occhi diversi. Da lì nasce una relazione che porterà al matrimonio nel 1999, celebrato a San Giovanni Rotondo in una cerimonia semplice e partecipata anche da pellegrini.

Dopo il successo sanremese, la carriera non ha garantito stabilità economica. Fabio ha svolto anche lavori lontani dalla musica, come il cameriere in pizzeria, per sostenere la famiglia. Un periodo che racconta senza rimpianti, come parte di un percorso fatto di adattamenti e ripartenze.

Negli anni, i Jalisse sono rimasti presenti in televisione partecipando a vari programmi, tra cui reality e talent show. Tra le esperienze, anche quella di Alessandra a The Voice, che non considera positiva per via della gestione artistica e della scelta dei brani imposti.

Nonostante le difficoltà e il passare del tempo, i due artisti continuano a esibirsi e a mantenere un rapporto diretto con il pubblico. Si definiscono fuori dalle mode, ma consapevoli di aver costruito un legame duraturo con chi li segue.