Mara Sattei a Sanremo 2026, carriera, vita privata e il nuovo brano

Mara Sattei torna a Sanremo 2026 con un nuovo brano dopo il debutto del 2023. La cantante romana, cresciuta tra musica e famiglia artistica, porta sul palco un pezzo personale legato alla sua storia e alla sua maturità.

Mara Sattei è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, al via il 24 febbraio. Per lei si tratta della seconda esperienza sul palco dell’Ariston dopo l’esordio del 2023 con “Duemilaminuti”. Quest’anno gareggia con “Le cose che non sai di me”, un brano che riflette un percorso più intimo.

Nata a Fiumicino il 28 aprile 1995 con il nome di Sara Mattei, cresce in una famiglia dove la musica è di casa. È la sorella maggiore di Thasup, produttore e rapper, mentre la madre canta in un coro gospel. Fin da adolescente studia canto e pianoforte, iniziando a pubblicare cover su YouTube già nel 2008.

I primi tentativi televisivi arrivano con i provini per X Factor, senza successo. Nel 2013 entra nella fase iniziale di Amici, ma il percorso si interrompe presto. Nello stesso anno pubblica un primo progetto acustico. Poi si trasferisce a Londra, allontanandosi per un periodo dalla scena musicale.

Il ritorno avviene nel 2019, quando sceglie definitivamente il nome d’arte Mara Sattei e pubblica “Nuova registrazione 402” e “Nuova registrazione 527”, entrambi prodotti dal fratello e capaci di ottenere ottimi risultati. Da lì prende slancio una nuova fase della carriera.

Nel 2022 esce il primo album “Universo”. L’anno dopo arriva Sanremo, seguito da esperienze importanti come l’apertura dei concerti italiani dei Coldplay e la pubblicazione del disco “Casa Gospel”. Intanto la sua scrittura si fa sempre più personale.

Il nuovo progetto discografico, “Che me ne faccio del tempo”, raccoglie collaborazioni con artisti come Noemi, Elisa, Mecna e Thasup. Il lavoro nasce da un percorso interiore: la cantante racconta di aver imparato ad accettare il tempo e a vivere le proprie emozioni senza filtri.

Negli ultimi anni anche la vita privata ha trovato un equilibrio. Dal 2023 è legata al produttore Alessandro Donadei, conosciuto durante il tour in cui lui suonava la chitarra. La relazione è cresciuta lontano dai riflettori, fino all’annuncio del fidanzamento ufficiale nel 2025.

La proposta di matrimonio è arrivata durante la festa per i suoi 30 anni, un momento condiviso sui social con una semplice dichiarazione d’amore. La loro storia è diventata anche ispirazione musicale, con riferimenti a Roma e in particolare a Trastevere, sfondo di ricordi e immagini presenti nei suoi testi.