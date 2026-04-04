Canzonissima torna su Rai 1 con la terza puntata tra gara musicale e ospiti

Milly Carlucci guida la terza puntata di Canzonissima sabato 4 aprile su Rai 1, con una nuova sfida tra artisti e brani simbolo della loro carriera. In gara grandi nomi e ospiti dal mondo dello spettacolo e del cinema.

Sabato 4 aprile va in onda in diretta su Rai 1 il terzo appuntamento di Canzonissima, lo show condotto da Milly Carlucci che mette al centro la musica e le storie degli artisti. Dopo le prime due serate, la competizione entra nel vivo con nuove esibizioni e momenti dedicati al racconto personale dei protagonisti.

Nel corso della seconda puntata si è imposta Arisa con “La leva calcistica della classe ’68”, conquistando così un posto in finale. La cantante raggiunge Fabrizio Moro, già qualificato grazie alla vittoria ottenuta nella serata inaugurale con “Il mio canto libero”.

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La nuova puntata propone un viaggio tra canzoni che hanno segnato una svolta nella carriera degli interpreti. Sul palco si alternano Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi e il tenore Vittorio Grigólo.

Accanto alla gara musicale, spazio anche agli ospiti. In studio arriva Massimiliano Gallo, che racconta il proprio percorso artistico e prende parte a un momento di spettacolo pensato per la serata. Presente anche il mondo del cinema con Pif e Giusy Buscemi, impegnati nella promozione del film “…che Dio perdona a tutti”, accompagnati da interventi e performance.

Le esibizioni vengono valutate attraverso un sistema misto. A esprimere il giudizio ci sono i “Magnifici 7”, gruppo formato da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini. A loro si aggiungono i voti degli stessi artisti in gara, che possono scegliere un brano diverso dal proprio, e il pubblico coinvolto tramite i social.