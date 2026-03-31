Fuga in autostrada dopo una lite, paura per una 13enne a Vicenza Ovest

Una 13enne di Verona fugge dopo un litigio in auto con la madre e attraversa l’autostrada per paura e agitazione. Il fatto è avvenuto la sera del 28 marzo nei pressi di Vicenza Ovest, in un tratto molto trafficato della A4.

Una discussione in auto si è trasformata in un episodio ad alto rischio lungo l’autostrada A4. Protagonista una ragazza di 13 anni residente a Verona che, dopo aver litigato con la madre, è scesa dal veicolo e ha attraversato a piedi la carreggiata.

L’episodio è avvenuto sabato 28 marzo intorno alle 19.40, mentre madre e figlia stavano viaggiando in direzione del casello di Vicenza Ovest. Il diverbio, iniziato per motivi non precisati, è degenerato rapidamente. Durante la lite, la donna avrebbe colpito accidentalmente la figlia al naso, provocando una perdita di sangue.

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Preoccupata per la situazione e nel tentativo di calmare gli animi, la madre ha fermato l’auto nell’area di servizio Villa Morosini. Ma la ragazza, agitata e spaventata, non si è diretta verso l’autogrill: è uscita dal veicolo e ha preso la direzione opposta.

Attraversamento tra le corsie trafficate

In pochi istanti, la giovane si è lanciata tra le corsie dell’autostrada, attraversando entrambe le carreggiate. Un gesto estremamente pericoloso, considerando il traffico intenso e la presenza di mezzi pesanti lanciati a velocità sostenuta, con spazi di frenata limitati.

Nonostante il rischio elevato, la 13enne è riuscita ad arrivare dall’altra parte senza essere investita. L’allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, insieme al personale sanitario del 118.

I soccorritori hanno medicato la ferita al naso della ragazza. Non si sono registrate altre conseguenze fisiche, nonostante la gravità della situazione e il pericolo corso durante l’attraversamento.