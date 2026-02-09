James Pearce Jr. accusato di aver investito un poliziotto durante la fuga dopo una lite con Rickea Jackson

Un episodio di violenza e fuga dalla polizia a Miami ha portato all’arresto del giocatore NFL James Pearce Jr., accusato di aver speronato un agente durante un inseguimento nato dopo un litigio con la cestista Rickea Jackson.

James Pearce Jr. è stato arrestato a Miami con accuse pesanti dopo una serie di scontri avvenuti al termine di una presunta lite domestica con la giocatrice WNBA Rickea Jackson. Secondo i documenti della polizia, il linebacker avrebbe colpito volontariamente un agente con la propria auto mentre tentava di evitare l’arresto.

Jackson ha riferito agli investigatori che la relazione con Pearce Jr., durata tre anni, si era chiusa da poco. Per interrompere ogni contatto, aveva bloccato il suo numero, ma lui avrebbe continuato a chiamarla utilizzando un altro telefono.

Leggi anche: Napoli - 20enne investito e ucciso dopo una lite

Il 7 febbraio, mentre lasciava un complesso residenziale, la giocatrice dei Los Angeles Sparks avrebbe notato il SUV Lamborghini di Pearce Jr. seguirla. Fermata a un semaforo, l’uomo si sarebbe avvicinato alla sua auto tentando di aprire la portiera.

Jackson ha raccontato di essersi diretta verso il dipartimento di polizia di Doral, ma l’inseguimento non si sarebbe fermato. Nel rapporto si legge che Pearce Jr. avrebbe speronato intenzionalmente la vettura della donna da dietro.

Dopo essere riuscita ad allontanarsi, l’auto di Jackson sarebbe stata nuovamente bloccata dal giocatore, che avrebbe provocato uno scontro frontale tra i due veicoli.

Pochi istanti dopo sono arrivati gli agenti, che hanno puntato le armi e intimato all’uomo di uscire dall’auto. Pearce Jr. avrebbe ignorato gli ordini, bloccando le portiere. Quando un poliziotto ha tentato di aprire l’auto per la seconda volta, il giocatore è ripartito colpendo un agente al ginocchio sinistro per fuggire.

Dopo un breve inseguimento, l’auto si è schiantata e Pearce Jr. è scappato a piedi. Raggiunto dagli agenti, avrebbe opposto resistenza irrigidendo le braccia per evitare l’arresto.

Una volta fermato, è stato portato in carcere con le accuse di duplice aggressione aggravata con arma mortale, stalking aggravato e fuga dalla polizia. La prima comparizione in tribunale si è svolta domenica dal carcere di Miami: il giudice ha fissato una cauzione di 20.500 dollari e disposto un ordine di allontanamento.