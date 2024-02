Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato a seguito di una lite in famiglia avvenuta questa mattina a Dueville, in provincia di Vicenza. L'incidente ha portato al ricovero del giovane in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Le autorità hanno effettuato un fermo in relazione al ferimento del ragazzo, che, nonostante le gravi condizioni, non versa in pericolo di vita. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica degli eventi e le responsabilità.