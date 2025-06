Inter, niente Fabregas: resta al Como per un progetto ambizioso e a lungo termine

Inter, niente Fabregas: resta al Como per un progetto ambizioso e a lungo termine

Un colpo di scena nel mercato calcistico: Cesc Fabregas, ex talento del Barcellona e della Nazionale spagnola, ha deciso di restare al Como, rifiutando l'interesse dell'Inter. Durante un evento a Londra, il regista ha ribadito il suo impegno verso un progetto ambizioso e a lungo termine. Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio chiudere la mia carriera in un modo che non mi rappresenta.