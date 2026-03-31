Arisa chiarisce su Stefano De Martino e rilancia il tema donne a Sanremo

Arisa chiarisce di non avere alcun contrasto con Stefano De Martino dopo le polemiche nate sul Festival di Sanremo, spiegando che le sue parole erano legate al ruolo delle donne nella musica e non a critiche personali.

Arisa interviene per mettere fine alle interpretazioni nate dopo alcune sue dichiarazioni sul Festival di Sanremo. La cantante, 43 anni, ha precisato di non avere alcun contrasto con Stefano De Martino, smentendo le letture che parlavano di una presa di posizione contro di lui.

La polemica era partita da un’intervista in cui l’artista aveva espresso il desiderio di vedere una donna alla guida del palco dell’Ariston, indicando tra i nomi quello di Elisa. Un’osservazione che aveva acceso il dibattito sul tema della rappresentanza femminile nel mondo della musica.

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Di fronte alle reazioni, Arisa ha deciso di chiarire pubblicamente la propria posizione. «Non posso essere contro Stefano», ha spiegato, sottolineando il percorso del conduttore e il suo impegno professionale.

Il chiarimento dopo le polemiche sul Festival

La cantante ha ribadito che il suo intervento riguardava esclusivamente la questione delle donne nel settore musicale. «Se mi chiedono delle donne, è un altro discorso», ha detto, confermando la sua stima per figure femminili che potrebbero avere un ruolo più centrale anche a Sanremo.

Arisa ha inoltre voluto spegnere ogni contrapposizione personale, insistendo sul fatto che non esistono rivalità. «Nessuno contro nessuno», ha dichiarato, ridimensionando le interpretazioni emerse nei giorni successivi.

Infine, con tono leggero, ha rivolto un messaggio diretto allo stesso De Martino: «Stefano, mi devi prendere l’anno prossimo comunque», trasformando la vicenda in un’occasione per scherzare e chiudere definitivamente la questione.