Invincible VS, The Glitch Mob firma la colonna sonora del nuovo picchiaduro

La colonna sonora di Invincible VS è firmata da The Glitch Mob, scelti per dare energia e ritmo al nuovo picchiaduro 3v3 di Skybound. Il primo brano è già disponibile online e anticipa l’uscita completa prevista ad aprile.

Il nuovo gioco di combattimento Invincible VS, ambientato nell’universo della celebre serie, arriva accompagnato da una colonna sonora originale realizzata dal duo elettronico The Glitch Mob. L’annuncio è stato diffuso da Quarter Up, studio interno di Skybound Entertainment impegnato nello sviluppo del titolo.

Il progetto musicale debutta con il singolo principale “Not Backing Down (VS Main Theme)”, pubblicato oggi su tutte le piattaforme digitali più diffuse, tra cui Spotify e Apple Music. Il brano offre un primo assaggio dello stile scelto per accompagnare i combattimenti del gioco.

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L’intera colonna sonora sarà disponibile dal 23 aprile, mentre sono già aperti i preordini e le opzioni di pre-save per chi vuole ascoltarla in anticipo al momento dell’uscita ufficiale.

Un sound elettronico per raccontare l’universo di Invincible

Composta appositamente per il videogioco, la soundtrack punta su una miscela di elettronica e atmosfere cinematografiche, pensata per trasmettere la forza e la tensione tipiche della storia. Il risultato è una sequenza musicale che accompagna le battaglie e sottolinea i momenti più intensi.

The Glitch Mob ha spiegato di aver lavorato a stretto contatto con il team di sviluppo per costruire un’identità sonora coerente con il mondo narrativo del gioco. L’obiettivo era dare profondità alle scene e rendere ogni scontro ancora più coinvolgente per i giocatori.

Il progetto sarà approfondito anche in un mini documentario in uscita il 28 aprile, che mostrerà le fasi di lavorazione della colonna sonora e la collaborazione tra gli sviluppatori e i compositori.

La tracklist completa include diversi brani originali, tra cui “500 Years”, “Desert Showdown”, “Know Your Enemy” e “No Other Fate (Invincible VS End Credits)”, pensati per accompagnare tutte le fasi dell’esperienza di gioco.