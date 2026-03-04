Dupli-Kate arriva in Invincible VS e cambia il roster del picchiaduro

Dupli-Kate entra in Invincible VS grazie a un nuovo trailer pubblicato da Skybound. L’eroina capace di moltiplicarsi si unisce al roster del picchiaduro a squadre 3 contro 3 e introduce uno stile di combattimento basato su cloni e gestione del rischio.

Lo studio Quarter Up, team interno di Skybound Entertainment, ha mostrato un nuovo trailer di Invincible VS dedicato a Dupli-Kate. L’eroina dell’universo creato da Robert Kirkman diventa così una combattente giocabile nel picchiaduro a squadre 3 contro 3 ambientato nella stessa realtà dei fumetti e della serie animata.

Con il suo arrivo il roster continua ad ampliarsi. Dupli-Kate affiancherà personaggi già annunciati come Mark Grayson noto come Invincible, Omni-Man, Atom Eve, Rex Splode e Battle Beast. La presentazione segue di pochi giorni quella di Powerplex, mostrato durante l’ultimo evento IGN Fan Fest, segno che lo studio sta rivelando gradualmente il cast del gioco.

Il trailer mette in evidenza lo stile di combattimento di Dupli-Kate, basato sulla creazione di copie di se stessa. I duplicati permettono di attaccare da più direzioni, interrompere l’avanzata dell’avversario o allungare le combo. In alcune situazioni i cloni possono anche funzionare come protezione temporanea durante lo scontro.

La meccanica introduce però un rischio concreto. Ogni duplicato consuma una parte della salute del personaggio. Se il clone torna da Kate quella porzione viene recuperata, ma se viene eliminato dall’avversario la perdita diventa definitiva. Il giocatore deve quindi scegliere con attenzione quando moltiplicarsi e quando conservare energia.

L’uscita di Invincible VS è fissata per il 30 aprile 2026 su Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PC. Le edizioni fisiche Standard e Collector’s Edition sono già disponibili in preordine nei negozi specializzati mentre Skybound ha anticipato che altre informazioni sulla beta ufficiale saranno diffuse a breve.