Darwin's Paradox!, esce il singolo Back to the Sea che anticipa la colonna sonora del gioco

Franck Lascombe firma “Back to the Sea”, primo brano della colonna sonora di Darwin’s Paradox!. Il singolo accompagna il lancio del videogioco firmato Konami e arriva con un video che unisce scene animate e immagini tratte direttamente dal gameplay.

Konami presenta “Back to the Sea”, il primo brano tratto dalla colonna sonora originale di Darwin’s Paradox!. Il singolo è stato scritto e prodotto dal musicista francese Franck Lascombe, fondatore della band indie-pop Flypop, e inaugura il progetto musicale legato al nuovo videogioco.

Il brano arriva accompagnato da un video ufficiale realizzato da ZDT Studio, lo stesso team creativo che ha sviluppato il gioco. Nel filmato si alternano sequenze animate inedite e immagini prese direttamente dal gameplay, con i personaggi della storia che diventano protagonisti anche della parte musicale.

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La canzone è il primo estratto della colonna sonora completa del titolo, che verrà pubblicata il 3 aprile dall’etichetta Milan Records, parte di Sony Music Masterworks. La traccia introduce atmosfere e temi che accompagneranno l’avventura raccontata nel gioco.

Darwin’s Paradox! debutterà il 2 aprile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Epic Games Store e Steam. Il progetto si presenta come un action-adventure narrativo che combina elementi cinematografici, piattaforme creative e ambientazioni ricche di dettagli.

La storia segue Darwin, un giovane polpo che viene improvvisamente strappato al suo habitat marino e si ritrova in un ambiente sconosciuto e pieno di pericoli. Durante il viaggio il protagonista deve attraversare scenari complessi, evitare i nemici e sfruttare le sue abilità per sopravvivere.

Tra esplorazione, momenti ironici e passaggi più emotivi, il gioco propone un percorso ricco di sfide e situazioni imprevedibili. Il risultato è un’avventura dal ritmo dinamico, sostenuta da un’estetica visiva originale e da una componente musicale pensata per accompagnare ogni fase della storia.