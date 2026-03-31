Ilaria Galassi attaccata sui social dopo la blefaroplastica
Ilaria Galassi finisce nel mirino degli haters dopo la blefaroplastica e le critiche arrivano anche ai figli. La showgirl racconta gli insulti ricevuti sui social e difende la sua scelta spiegando perché ha deciso di intervenire sul proprio aspetto.
Ilaria Galassi è stata travolta da una serie di commenti offensivi dopo aver reso pubblico un intervento di blefaroplastica, operazione estetica alle palpebre superiori. La showgirl ha mostrato il risultato sui social, scatenando reazioni molto dure da parte di alcuni utenti.
Ospite in televisione, ha raccontato di non aver mai nascosto il suo rapporto con la chirurgia estetica. Si definisce vanitosa e spiega di ricorrere a piccoli ritocchi senza stravolgere i lineamenti del viso, con l’obiettivo di migliorarsi mantenendo la propria identità.
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Dopo la pubblicazione delle immagini post intervento, però, sono arrivati messaggi pesanti. Alcuni utenti l’hanno insultata apertamente, mettendo in discussione non solo il suo aspetto ma anche il suo ruolo di madre, con frasi rivolte perfino ai figli.
Le critiche e la risposta della showgirl
Tra i commenti più duri, Galassi ha riportato accuse dirette e offensive, con giudizi sulla sua scelta estetica e sulla sua famiglia. Parole che l’hanno colpita soprattutto per il coinvolgimento dei figli, estranei alla vicenda.
Nonostante le critiche, la showgirl non arretra. Rivendica la libertà di decidere sul proprio corpo e spiega che il ricorso alla chirurgia nasce da un desiderio personale. “Mi amo”, ha detto, sottolineando di voler stare meglio con se stessa quando si guarda allo specchio.
Galassi ha anche lasciato intendere che in futuro potrebbe sottoporsi ad altri interventi, senza farsi condizionare dai giudizi esterni. Una scelta che considera legata al proprio benessere e non alle aspettative degli altri.