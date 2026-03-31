Ilaria Galassi attaccata sui social dopo la blefaroplastica

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Ilaria Galassi finisce nel mirino degli haters dopo la blefaroplastica e le critiche arrivano anche ai figli. La showgirl racconta gli insulti ricevuti sui social e difende la sua scelta spiegando perché ha deciso di intervenire sul proprio aspetto.

Ilaria Galassi attaccata sui social dopo la blefaroplastica