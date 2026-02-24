Elisabetta Canalis, messaggio sui social dopo la rottura con Alvise Rigo

Elisabetta Canalis lancia una frase sui social dopo i rumors sulla rottura con Alvise Rigo, alimentati da alcune indiscrezioni. Un messaggio che sembra alludere a comportamenti social giudicati poco graditi.

Tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sarebbe calato il sipario. A far circolare la voce è stata un’indiscrezione che negli ultimi giorni ha trovato nuovi elementi proprio nei contenuti pubblicati dall’ex velina sui social.

Rientrata a Milano per lavoro, Canalis ha condiviso diverse storie su Instagram. Tra queste, una frase che molti hanno interpretato come un riferimento diretto all’ex rugbista: un pensiero critico verso uomini troppo presenti online con altre donne.

Leggi anche: Elisabetta Canalis single dopo la fine della storia con Alvise Rigo Elisabetta Canalis è tornata single dopo la fine della relazione con Alvise Rigo, chiusa dopo pochi mesi.

Il rapporto tra i due non è mai stato ufficializzato. Eppure negli ultimi mesi erano stati visti spesso insieme, anche a Los Angeles, dove lui aveva trascorso il Capodanno con lei. A dicembre, per il compleanno di Rigo, Canalis aveva pubblicato uno scatto in coppia: un gesto che aveva fatto pensare a qualcosa di più di un semplice flirt.

Ora, però, il quadro appare diverso. Secondo le ricostruzioni, la frequentazione si sarebbe interrotta e la showgirl avrebbe scelto di concentrarsi su se stessa e sui propri impegni, lasciando fuori dalla sua quotidianità il nome di Rigo.

La frase condivisa sui social parla chiaro: nessuna donna apprezzerebbe un uomo che distribuisce “like” a chiunque e mantiene atteggiamenti troppo disinvolti online. Parole che, pur senza nomi, sembrano indicare un motivo preciso dietro l’allontanamento.

Quel “di nuovo” inserito nella citazione non è passato inosservato. Per alcuni sarebbe un richiamo a una storia precedente, quella con il kickboxer Georgian Cimpeanu, finita tra voci di presunti tradimenti.