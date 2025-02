Chi è Ilaria Galassi: dalla TV al 'Grande Fratello', una vita tra successi e sfide personali

Ilaria Galassi, nata ad Avezzano nel 1976, ha esordito in televisione nel 1990 come ragazza pon-pon a 'Domenica In'. Successivamente, è diventata un volto noto di 'Non è la Rai', partecipando al programma per quattro anni.

Nel 1996, è stata scelta come velina di 'Striscia la Notizia', ma un grave incidente stradale l'ha costretta a interrompere l'esperienza per sottoporsi a interventi chirurgici e a un lungo periodo di riabilitazione. Nel 2000, ha posato per la rivista 'Boss Magazine'. Nel 2004, ha deciso di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla famiglia. Nel 2024, ha pubblicato il singolo 'Solo tu mi vuoi' insieme ad altre ex colleghe di 'Non è la Rai' e ha partecipato al 'Grande Fratello'.

Durante il reality, ha raccontato di aver lavorato come badante per un'anziana signora di nome Ausilia, un'esperienza che le ha insegnato molto. All'età di 24 anni, è stata colpita da un aneurisma cerebrale che ha richiesto un intervento chirurgico d'urgenza e una successiva riabilitazione. Oggi, Ilaria è madre di due figli: Rocco, nato nel 2004 da una precedente relazione, e Riccardo, nato nel 2015 dalla relazione con l'hair stylist Daniele Brunone. Dopo cinque mesi nella casa del 'Grande Fratello', ha scelto di tornare dai suoi affetti.

Oltre a Ilaria Galassi, nella puntata di 'Verissimo' del 9 febbraio 2025, Silvia Toffanin ha intervistato Sabrina Salerno, che ha parlato del periodo complicato che ha affrontato, e Barbara Lombardo, che ha ricordato con commozione suo marito, Totò Schillaci, scomparso a settembre. In studio anche Tina Cipollari, storica opinionista di 'Uomini e Donne', Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito nel marzo del 2023 da un attacco ischemico, e la ballerina Anbeta Toromani con il compagno Alessandro Macario.

Chi è Emanuela Folliero ospite a Verissimo con il figlio Andrea - Emanuela Folliero, storica annunciatrice e conduttrice televisiva italiana, è ospite oggi, sabato 8 febbraio 2025, a "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L'occasione è la celebrazione dei suoi 60 anni, compiuti ieri, 7 febbraio.

Verissimo: anticipazioni e ospiti dell'8 e 9 febbraio 2025 - Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, propone un doppio appuntamento questo fine settimana: sabato 8 febbraio alle 16:30 e domenica 9 febbraio alle 16:00. Puntata di sabato 8 febbraio: Emanuela Folliero festeggia i suoi 60 anni in studio, accompagnata dal figlio Andrea.

Chi è Manuela Arcuri ospite a Verissimo con il figlio Mattia: carriera e vita privata dell'attrice - Manuela Arcuri sarà ospite oggi, domenica 2 febbraio 2025, a "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L'attrice sarà accompagnata dal figlio Mattia, nato dalla relazione con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco.Nata ad Anagni l'8 gennaio 1977, Manuela Arcuri ha iniziato la carriera come modella a quindici anni, posando per fotoromanzi.