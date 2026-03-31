R-Type Tactics I • II Cosmos in arrivo il 18 giugno 2026 su console e PC

R-Type Tactics I • II Cosmos arriverà il 18 giugno 2026 con una raccolta completa dei due strategici sci-fi. Il gioco include nuove missioni e segna l’esordio occidentale del secondo capitolo, finora inedito fuori dal Giappone.

R-Type Tactics I • II Cosmos sarà disponibile dal 18 giugno 2026 su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La raccolta riunisce i due capitoli strategici della serie, originariamente usciti su PSP, ora adattati alle piattaforme moderne.

Il gioco propone battaglie a turni ambientate nello spazio, dove il giocatore deve gestire flotte e risorse per superare l’avversario. Le missioni si sviluppano in scenari complessi, con decine di livelli e unità differenti da schierare sul campo.

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Al centro della storia c’è lo scontro tra l’umanità e l’Impero Bydo. Le campagne permettono di affrontare il conflitto da entrambe le prospettive, offrendo scelte diverse e sviluppi narrativi che cambiano in base alle decisioni prese.

Contenuti ampliati e debutto occidentale del secondo capitolo

La raccolta segna anche il debutto in Occidente di R-Type Tactics II, mai pubblicato prima fuori dal Giappone. Entrambi i titoli includono campagne multiple, percorsi alternativi e missioni che si ramificano durante il gioco.

Oltre alla trama principale, è stata aggiunta una nuova sequenza di missioni ambientata dopo gli eventi del secondo capitolo. Questo contenuto estende ulteriormente la durata e introduce nuove situazioni di combattimento.

Il numero di unità disponibili è elevato, con centinaia di navi tra cui scegliere. Ogni mezzo ha caratteristiche specifiche che influenzano strategia e approccio alle battaglie.

Per quanto riguarda le edizioni, è prevista una versione limitata per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, con contenuti extra come colonna sonora, carte illustrate e oggetti da collezione. Le edizioni speciali per Xbox Series X|S non saranno invece pubblicate.