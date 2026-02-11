Starship troopers ultimate bug war arriva il 16 marzo su pc e console

Demo disponibile e data fissata per il nuovo sparatutto ispirato a Starship Troopers. Campagna in singolo, orde di insetti alieni e missioni su larga scala: il lancio è previsto a marzo su PC e console.

L’uscita di Starship Troopers: Ultimate Bug War! è fissata per il 16 marzo su PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il nuovo sparatutto in prima persona punta su un’impostazione retrò e su una campagna in singolo incentrata su scontri continui contro orde di insetti alieni.

È già disponibile una demo che permette di affrontare una prima missione ambientata a Zegema Beach, località costiera trasformata in campo di battaglia dopo l’invasione degli aracnidi. Tra strutture militari e aree un tempo turistiche, il giocatore si unisce alle forze della Federazione per respingere l’avanzata nemica con armi pesanti e supporti tattici.

Nel nuovo trailer compare anche il Generale Johnny Rico, interpretato da Casper Van Dien, che introduce la campagna e la protagonista, il Maggiore Samantha Dietz. La storia riporta indietro di 25 anni, seguendo le prime esperienze sul campo della giovane recluta durante la Prima Guerra degli Insetti, nello stesso universo narrativo del film del 1997.

Le missioni si svolgono in mappe aperte che lasciano libertà di movimento e di approccio agli obiettivi. Si possono difendere avamposti, eliminare creature di grandi dimensioni e salvare commilitoni sotto assedio. Ogni livello nasconde percorsi alternativi, segreti e nuove opzioni di potenziamento.

L’arsenale include 14 armi differenti, tra cui il fucile Morita, oltre a 11 tipi di supporto tattico. In alcune fasi è possibile pilotare il bipede meccanico M7 Razorback per affrontare gruppi numerosi di nemici, compresi insetti volanti e unità corazzate. Le ambientazioni spaziano dal pianeta natale degli aracnidi, Klendathu, fino ad altre zone chiave del conflitto.

Sono aperti anche i preordini per le edizioni fisiche destinate a PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, mentre la demo rappresenta il primo banco di prova per chi vuole prendere confidenza con il sistema di combattimento e con le meccaniche anti-insetto prima del lancio ufficiale.