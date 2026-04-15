Nitro Gen Omega debutta il 12 maggio su console e PC

Nitro Gen Omega arriva il 12 maggio con la versione 1.0 dopo l’early access e punta a conquistare i fan dei giochi di ruolo con combattimenti tattici e mecha personalizzabili in un mondo dominato dalle macchine

Lo studio italiano DESTINYbit ha fissato al 12 maggio 2026 il lancio ufficiale della versione 1.0 di Nitro Gen Omega, segnando l’uscita definitiva dalla fase di accesso anticipato. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store. È già possibile provare una demo gratuita che include il primo capitolo dell’avventura.

L’ambientazione è quella di un futuro devastato, dove le macchine hanno preso il controllo del pianeta. I giocatori guidano una squadra di specialisti chiamati a sopravvivere tra territori ostili, utilizzando un Mech completamente personalizzabile per affrontare le minacce e portare a termine le missioni.

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Il sistema di combattimento si sviluppa in due momenti distinti. Nella fase di pianificazione si organizzano le azioni attraverso una timeline strategica, mentre nella fase di risoluzione le scelte si trasformano in sequenze animate ispirate agli anime, mostrando sullo schermo ogni mossa del team.

Oltre agli scontri, il gioco propone un’ampia componente esplorativa. I giocatori accettano incarichi e attraversano aree popolate da intelligenze artificiali ribelli, gestendo anche un’aeronave che funge da base operativa. Questo mezzo evolve insieme all’equipaggio e diventa il fulcro della vita del gruppo.

Le relazioni tra i membri della squadra incidono direttamente sull’andamento delle missioni. Attraverso attività secondarie si sviluppano legami che influenzano il morale e l’efficacia in battaglia, con conseguenze concrete sugli esiti delle operazioni.

La versione completa introduce nuovi contenuti, tra cui una trama principale ampliata, personaggi aggiuntivi e sequenze cinematiche inedite, accompagnate da una colonna sonora originale. La demo è disponibile su gran parte delle piattaforme digitali, con l’eccezione dell’Epic Games Store.