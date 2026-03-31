Stop treni Roma Firenze 11 e 12 aprile per lavori sulla linea alta velocità

Linea ad alta velocità Roma-Firenze ferma per lavori tecnologici tra l’11 e il 12 aprile, con stop totale dei treni per installare il nuovo sistema ERTMS e conseguenze anche nei giorni successivi.

La linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Firenze si ferma per un intero fine settimana a causa di interventi tecnici. Dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle 15 di domenica 12 aprile nessun treno potrà circolare su una delle direttrici più utilizzate del Paese, con effetti immediati su migliaia di viaggiatori.

La sospensione riguarda la tratta tra Rovezzano e Settebagni, mentre sulla linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina lo stop scatterà in anticipo, dalle 14 di sabato fino alle 5 del mattino di domenica. Durante queste ore, il traffico ferroviario sarà completamente interrotto lungo il collegamento principale tra le due città.

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Per limitare i disagi, le imprese ferroviarie prevedono collegamenti alternativi, in gran parte deviati sulla linea Tirrenica. Tuttavia, il numero dei treni sarà ridotto e i tempi di percorrenza risulteranno più lunghi rispetto agli standard dell’alta velocità.

Lavori tecnologici e impatto sui viaggiatori

Alla base dell’intervento c’è l’installazione dell’ERTMS, il sistema europeo di controllo della circolazione ferroviaria che permette una gestione più efficiente e sicura del traffico. L’aggiornamento riguarda in particolare il tratto tra Orvieto e Settebagni e completa l’adeguamento dell’intera linea.

La circolazione riprenderà nel pomeriggio di domenica, ma non tornerà subito a regime. Anche lunedì 13 aprile sono previste limitazioni, con meno treni disponibili e possibili rallentamenti. Il ritorno alla normalità per Alta Velocità, Intercity e Regionali è previsto da martedì 14 aprile.

L’intervento rientra in un piano più ampio di modernizzazione della rete ferroviaria nazionale, sostenuto anche con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con investimenti complessivi pari a 147 milioni di euro, destinati a estendere la tecnologia su migliaia di chilometri entro il 2026.

Chi deve viaggiare in quei giorni è invitato a verificare i collegamenti aggiornati sui canali ufficiali. I sistemi di vendita mostrano solo le soluzioni disponibili con le modifiche in corso, mentre resta consigliato pianificare il viaggio con anticipo e considerare tempi di percorrenza più lunghi.