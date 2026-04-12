Treni Roma-Firenze, riaperta la linea Alta velocità dopo lavori tecnologici

La linea Alta Velocità Roma-Firenze è tornata operativa dalle 15 del 12 aprile dopo lavori per il nuovo sistema di controllo Ertms, con interventi concentrati tra Orvieto e Settebagni e un investimento da 147 milioni.

La circolazione sulla linea Alta velocità Roma-Firenze è ripresa regolarmente alle 15 di domenica 12 aprile, al termine degli interventi programmati per l’attivazione del sistema europeo Ertms. Lo ha comunicato Rete Ferroviaria Italiana, confermando il rispetto dei tempi previsti per la riapertura.

I lavori hanno interessato soprattutto il tratto tra Orvieto e Settebagni, ultimo segmento della direttrice ad essere dotato della nuova tecnologia. L’Ertms consente un controllo più evoluto del traffico ferroviario, automatizzando molte funzioni e migliorando la gestione dei convogli lungo la rete.

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La linea convenzionale era già stata riattivata nelle prime ore della giornata, dalle 6 del mattino, permettendo una graduale ripresa dei collegamenti ferroviari. L’intervento complessivo ha richiesto un investimento di circa 147 milioni di euro, in parte sostenuto con fondi del Pnrr, nell’ambito del piano di ammodernamento della rete gestita dal gruppo FS.

Nonostante la riapertura, nella mattinata di lunedì 13 aprile è prevista una riduzione dell’offerta dei treni, con il ritorno alla piena operatività fissato per martedì 14. Durante i lavori, il servizio è stato rimodulato per assicurare i collegamenti essenziali e limitare i disagi per i viaggiatori, con modifiche comunicate in anticipo e integrate nei sistemi di vendita.

L’introduzione dell’Ertms porterà benefici in termini di prestazioni, affidabilità e costi di gestione. L’intervento rientra in un programma più ampio che prevede l’estensione del sistema su circa 2.800 chilometri di rete, finanziati con 2,5 miliardi di euro, con completamento previsto entro giugno 2026.