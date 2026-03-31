Polonara torna ad allenarsi dopo la malattia

Achille Polonara è tornato ad allenarsi dopo la leucemia mieloide, riprendendo il pallone dopo dieci mesi. A Sassari ha svolto una seduta individuale, condividendo le prime immagini del rientro e raccontando le sensazioni provate.

Achille Polonara è tornato a calcare il parquet dopo mesi lontano dal basket. L’ala della Dinamo Sassari ha ripreso ad allenarsi con una sessione individuale al PalaSerradimigni, lo stesso campo dove aveva già giocato tra il 2017 e il 2019. Un rientro graduale, ma significativo, dopo la lunga battaglia contro la leucemia mieloide.

Il giocatore ha condiviso sui social due brevi video dell’allenamento svolto in solitaria, mostrando i primi tiri e i movimenti sul campo. Un momento che segna una tappa importante nel suo percorso di recupero, a distanza di dieci mesi dall’ultima volta con il pallone tra le mani.

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Polonara ha raccontato le emozioni di questo ritorno, spiegando come le prime sensazioni siano state particolari. All’inizio si è sentito come se stesse giocando per la prima volta, ma con il passare dei tiri ha ritrovato progressivamente ritmo e fiducia nei movimenti.

Il percorso verso il rientro in squadra

Per ora il lavoro resta individuale, con una forte attenzione alla preparazione fisica. L’obiettivo è recuperare condizione senza correre rischi, evitando contatti e possibili traumi. Il ritorno agli allenamenti con la squadra, infatti, è previsto solo dopo l’estate, quando le condizioni saranno più stabili.

Il lungo periodo trascorso lontano dal campo ha cambiato anche il suo modo di vedere le cose. Polonara ha spiegato di aver imparato a dare valore a gesti e momenti che prima considerava normali, soprattutto dopo l’esperienza in ospedale che gli ha imposto uno stop forzato.

Questo primo allenamento rappresenta quindi non solo un passo sportivo, ma anche personale. Tornare a palleggiare e tirare a canestro segna l’inizio di una nuova fase, costruita giorno dopo giorno con cautela e determinazione.