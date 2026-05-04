Achille Polonara si ritira dal basket, stop dopo la malattia e il tentativo di rientro

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Achille Polonara annuncia il ritiro dal basket dopo la leucemia mieloide e i tentativi di tornare in campo. Il giocatore azzurro ha deciso di fermarsi, spiegando di non sentirsi più in grado di competere ai livelli di prima.

Achille Polonara si ritira dal basket, stop dopo la malattia e il tentativo di rientro

Achille Polonara ha deciso di chiudere la sua carriera da giocatore. Lunedì 4 maggio l’ala della Nazionale italiana ha comunicato la scelta attraverso un messaggio pubblicato sui social, spiegando di non poter più proseguire dopo i problemi di salute affrontati negli ultimi mesi. Il cestista aveva combattuto contro una leucemia mieloide, provando successivamente a rientrare in attività con allenamenti individuali. Il tentativo però non è bastato a riportarlo alle condizioni di un tempo. Da qui la decisione definitiva di lasciare il parquet. Nel messaggio di addio ha ringraziato allenatori, compagni di squadra e staff medici incontrati durante la carriera, ricordando il percorso vissuto dentro e fuori dal campo. Non sono mancati riferimenti anche alle critiche ricevute, trasformate – come ha scritto – in una spinta per andare avanti nei momenti più difficili. Polonara ha spiegato di aver provato fino all’ultimo a tornare competitivo, ma di aver compreso che non sarebbe più stato lo stesso giocatore. Per questo ha scelto di fermarsi, preferendo essere ricordato per quanto fatto negli anni migliori della sua carriera. Il saluto finale è stato rivolto al basket, definito con affetto come la “palla a spicchi”, simbolo di una lunga esperienza sportiva arrivata ora alla conclusione.

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