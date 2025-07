Serena Williams torna ad allenarsi: colpi spettacolari insieme a Venus

Serena Williams torna a incantare i tifosi, esibendosi in colpi spettacolari sul campo insieme alla sorella Venus. Dopo aver annunciato il suo rientro, l’ex numero uno del mondo ha condiviso un emozionante video su Instagram, riaccendendo la passione per il tennis tra gli appassionati di tutto il mondo. Un ritorno che promette emozioni e sorprese, dimostrando che la leggenda continua a scrivere pagine indimenticabili nel grande libro dello sport.

Serena Williams è tornata su un campo da tennis, scatenando entusiasmo tra i fan. L’ex numero uno del mondo e vincitrice di 23 titoli del Grande Slam, record assoluto nel singolare femminile, si è allenata sul cemento americano in compagnia della sorella Venus Williams, attualmente impegnata nel torneo WTA di Washington grazie a una wild card.

La leggenda statunitense ha pubblicato un video su Instagram con alcune sequenze dell’allenamento, accompagnandolo con la didascalia: “Still Serena”, ovvero “Ancora Serena”. Un messaggio chiaro che, nonostante il ritiro, il talento della regina del tennis è ancora intatto.

Leggi anche Serena Williams sul caso Sinner: A me avrebbero dato 20 anni di squalifica

Le immagini hanno immediatamente fatto il giro del web, accendendo le speranze dei fan. Tra i commenti spiccano frasi come “Perfetto, ci vediamo a New York”, in riferimento a un possibile ritorno agli US Open, e “Ancora la GOAT”, acronimo di “Greatest of All Time”.

Nonostante l’entusiasmo, resta improbabile una partecipazione ufficiale di Serena Williams a nuovi tornei dopo il ritiro annunciato nel 2022. Tuttavia, la sua presenza sul campo continua a emozionare e a ispirare milioni di appassionati in tutto il mondo.