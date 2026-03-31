Zeudi Di Palma ufficializza la relazione con Scarlett Jade Plott mostrando foto insieme sui social. Dopo mesi di indiscrezioni, l’ex Miss Italia conferma il legame con la modella conosciuta nel mondo dei podcast.

Dopo settimane di voci, Zeudi Di Palma ha scelto di uscire allo scoperto e presentare pubblicamente la sua nuova compagna. L’ex Miss Italia ha condiviso su Instagram alcune immagini che la ritraggono insieme a Scarlett Jade Plott, tra sorrisi e momenti di intimità che confermano la relazione.

La giovane, 24 anni, ha così tolto ogni dubbio ai fan che già da tempo sospettavano un nuovo amore nella sua vita. Le foto pubblicate mostrano baci e gesti affettuosi, segnando un passaggio importante nella sua sfera privata, ora raccontata senza riserve.

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La compagna è Scarlett Jade Plott, modella trentunenne attiva anche nel campo della comunicazione digitale e dell’attivismo LGBTQIA+. Il loro incontro sarebbe avvenuto nell’ambiente dei podcast, in particolare intorno al progetto “Lesbian Supper Club”, di cui Plott è tra le protagoniste.

Dal coming out al nuovo amore

Il fatto che Zeudi abbia intrapreso una relazione con una donna non ha sorpreso chi la segue. Nel 2024, durante la partecipazione al Grande Fratello, aveva raccontato apertamente la propria bisessualità, spiegando di provare attrazione sia per uomini che per donne.

Proprio nel reality molti spettatori avevano ipotizzato un possibile legame con Helena Prestes, poi mai concretizzato. All’epoca, la modella aveva intrapreso un’altra strada sentimentale, lasciando aperta la curiosità sulla vita privata di Di Palma.

Nel tempo, l’ex Miss Italia aveva anche descritto il tipo di relazione che desiderava. In una diretta social aveva parlato della ricerca di una persona equilibrata, con le idee chiare e capace di trasmettere energia positiva. Aveva inoltre confessato una preferenza per partner ambiziose, spesso più grandi di lei.

Le immagini condivise negli ultimi giorni sembrano raccontare che quella persona oggi abbia un volto preciso. Con Scarlett Jade Plott, Zeudi Di Palma mostra una nuova fase della sua vita, vissuta alla luce del sole.