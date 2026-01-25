Alessandro Basciano ufficializza la nuova relazione: la prima foto con Ginevra Milia

Dopo mesi di indiscrezioni, Alessandro Basciano ufficializza sui social una nuova relazione. Il dj pubblica la prima foto di coppia con Ginevra Milia, influencer siciliana già al centro dell’attenzione per la sua somiglianza con Sophie Codegoni.

Dopo un lungo periodo segnato da vicende giudiziarie e dall’esposizione mediatica legata alla fine della relazione con Sophie Codegoni, Alessandro Basciano torna a far parlare di sé per motivi sentimentali. Il dj genovese ha scelto i social per rendere pubblica la sua nuova storia d’amore, attirando immediatamente l’attenzione del mondo del gossip.

La relazione con Ginevra Milia, secondo quanto emerso negli ultimi mesi, andrebbe avanti già da tempo. I due avrebbero iniziato a frequentarsi durante l’estate, in occasione di una vacanza a Ibiza, ma solo ora Basciano ha deciso di uscire allo scoperto e condividere apertamente il legame.

L’annuncio non è arrivato da un evento pubblico né da un contesto mondano. Il dj ha preferito la dimensione più diretta di Instagram, pubblicando prima un breve video girato in auto e successivamente uno scatto che lo ritrae mentre bacia Ginevra, rendendo inequivocabile la natura della relazione.

La foto ha rapidamente fatto il giro dei social, non solo per l’ufficializzazione della coppia ma anche per le reazioni degli utenti. Molti hanno sottolineato la notevole somiglianza tra Ginevra Milia e Sophie Codegoni, un dettaglio che ha acceso commenti e confronti sotto i post dedicati alla notizia.

Parallelamente, l’immagine ha riacceso il dibattito tra i follower più legati alla precedente relazione di Basciano, ancora in attesa di sviluppi sul piano giudiziario. Nonostante ciò, la nuova coppia è diventata in poche ore uno degli argomenti più discussi online.

Con l’ufficializzazione della storia, è cresciuta anche la curiosità intorno a Ginevra Milia. Originaria di Palermo ma residente da tempo a Milano, l’influencer vanta oltre 16mila follower su Instagram, dove condivide scatti di viaggi, eventi e momenti della sua quotidianità.

Della sua vita privata si conoscono pochi dettagli. Dalle immagini pubblicate sul suo profilo emergono però alcune passioni, come l’amore per i tatuaggi, la compagnia del suo bassotto e il legame con una nipotina a cui appare particolarmente affezionata. Un profilo ancora riservato, diventato improvvisamente centrale nella cronaca rosa.