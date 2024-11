Fedez a cena da Cracco con una nuova fiamma, mentre Chiara Ferragni ufficializza la relazione con Tronchetti Provera

Fedez è stato avvistato al ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Questa volta, però, non era in compagnia dell'ex moglie Chiara Ferragni, ma di una nuova presenza femminile la cui identità rimane sconosciuta. Sul suo profilo Instagram, Fedez ha condiviso una foto che mostrava il cibo servito al tavolo e le mani sue e della sua accompagnatrice, senza però rivelare ulteriori dettagli. La foto, pubblicata il 25 novembre, è stata successivamente rimossa, alimentando speculazioni sul motivo di questa scelta.

Nel frattempo, Chiara Ferragni ha reso pubblica la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera. La coppia è stata fotografata sorridente e mano nella mano nei vicoli di Roma, confermando le voci di una nuova storia d'amore per l'imprenditrice digitale. In un recente post su Instagram, Chiara ha riflettuto sull'anno trascorso, definendolo il più difficile della sua vita, ma sottolineando come ogni perdita porti con sé una nuova opportunità. Ha espresso la sensazione di aver trovato una nuova libertà, descrivendola non come un punto d'arrivo, ma come l'inizio di una vita più autentica e forte.

Questo segna un nuovo capitolo nelle vite di Fedez e Chiara Ferragni, entrambi impegnati a costruire nuove relazioni dopo la fine del loro matrimonio. Mentre Chiara sembra aver trovato stabilità con Giovanni Tronchetti Provera, Fedez mantiene un certo riserbo sulla sua vita sentimentale, lasciando spazio a speculazioni e curiosità da parte dei fan e dei media.

