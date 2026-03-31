Zendaya si ferma dopo il 2026 pausa temporanea dopo un anno di impegni record
Zendaya annuncia una pausa dopo il 2026 per recuperare energie dopo un anno carico di film e serie. L’attrice, impegnata in numerosi progetti tra cinema e tv, ha spiegato di voler rallentare e allontanarsi per un periodo.
Zendaya ha deciso di prendersi una pausa dalle scene dopo un periodo particolarmente intenso. L’attrice, oggi tra i volti più richiesti del cinema internazionale, ha spiegato che dopo il 2026 intende allontanarsi per un po’, riducendo anche la propria presenza pubblica.
L’annuncio arriva mentre è in piena attività promozionale per The Drama, film in uscita il 1º aprile in cui recita accanto a Robert Pattinson. In un’intervista, ha raccontato di sentire il bisogno di fermarsi dopo mesi di lavoro serrato: «Dopo tutto questo sparirò per un po’. Dovrò nascondermi per un pochino».
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Il 2026 si presenta infatti come uno degli anni più impegnativi della sua carriera. Tra set e promozioni, l’attrice è coinvolta in diversi progetti molto attesi dal pubblico.
Un calendario fitto tra cinema e televisione
A metà aprile tornerà sul piccolo schermo con la terza stagione di Euphoria, mentre a luglio arriveranno due uscite importanti: The Odyssey e il nuovo capitolo della saga di Spider-Man, intitolato Brand New Day.
L’anno si chiuderà poi con uno dei titoli più attesi, Dune: Part Three, previsto nelle sale il 18 dicembre 2026. Un calendario che conferma la centralità dell’attrice nelle grandi produzioni hollywoodiane.
Nonostante la pausa annunciata, i fan potranno rivederla già nel 2027, quando è previsto il suo ritorno sul grande schermo con Shrek 5. Nel frattempo, Zendaya ha voluto ringraziare il pubblico per il sostegno ricevuto, scherzando sul timore che un anno così ricco possa risultare eccessivo per gli spettatori.