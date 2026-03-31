Zendaya si ferma dopo il 2026 pausa temporanea dopo un anno di impegni record

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Zendaya annuncia una pausa dopo il 2026 per recuperare energie dopo un anno carico di film e serie. L’attrice, impegnata in numerosi progetti tra cinema e tv, ha spiegato di voler rallentare e allontanarsi per un periodo.

Zendaya si ferma dopo il 2026 pausa temporanea dopo un anno di impegni record