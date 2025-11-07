Negramaro, una pausa dopo il tour 2026: Abbiamo bisogno di respirare

Giuliano Sangiorgi annuncia uno stop per i Negramaro dopo oltre venticinque anni di musica condivisa senza interruzioni. “Non ci fermiamo dal 2017, nemmeno il Covid ci ha bloccati. Ora è il tempo giusto per una pausa”, racconta il frontman in un’intervista a Repubblica, anticipando i piani della band per i prossimi anni.

La band saluterà il pubblico con un tour estivo nel 2026, prima di prendersi un periodo di pausa, la cui durata non è stata ancora stabilita. “Abbiamo bisogno di un grande respiro. Staremo insieme per parlare e ragionare. Dopo 25 anni è un riposo meritato, per tornare meglio di prima. Intanto scriveremo, viaggeremo, produrremo”, spiega Sangiorgi.

Leggi anche Radio Italia Live 2025: il 27 giugno a Palermo con Annalisa, Blanco, Negramaro e tanti altri

Il nuovo tour, intitolato “Una storia ancora semplice Tour 2026”, inizierà il 20 giugno da Rock in Roma e si concluderà l’8 settembre a Milano. Un percorso live costruito come uno spettacolo di greatest hits, a celebrare una produzione discografica vasta e riconoscibile.

“Non abbiamo la fretta di scrivere e pubblicare il giorno dopo, come ormai succede spesso”, ribadisce Sangiorgi, sottolineando il desiderio di recuperare un tempo più umano e creativo: “L’esperienza che vogliamo fare è semplice: stare con gli amici.”

Una scelta che si discosta dalle logiche dell’attuale industria musicale, sempre più orientata alla produzione continua e all’uscita costante di nuovi brani. “L’iper attualismo sta uccidendo la profondità della musica. I grandi autori hanno reso la canzone pura rispetto a qualsiasi moda”, conclude il leader dei Negramaro.