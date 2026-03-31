Delia Duran e Alex Belli a casa con Gabriel, le prime immagini tra allattamento e famiglia

Delia Duran e Alex Belli tornano a casa con il figlio Gabriel dopo anni di tentativi. Il bambino, nato il 23 marzo, è stato accolto anche dalla cagnolina di famiglia, protagonista dei primi momenti condivisi sui social.

Delia Duran e Alex Belli hanno finalmente varcato la porta di casa con il loro primo figlio, Gabriel, nato il 23 marzo alle 9:53. Dopo un percorso lungo e complesso, durato anni tra tentativi e cure, la coppia può ora vivere i primi giorni insieme al bambino nella quotidianità domestica.

Ad attenderli non c’erano solo gli affetti più stretti. In casa li ha accolti anche Bella, il loro Volpino di Pomerania, già parte integrante della famiglia e subito incuriosito dal nuovo arrivato.

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I due hanno scelto di condividere questo momento con i loro follower pubblicando un video sui social, dove mostrano le prime ore insieme al piccolo. Nel filmato si vede Delia mentre tiene Gabriel tra le braccia e lo allatta, mentre Alex osserva la scena visibilmente emozionato.

Il primo incontro con Bella e i gesti di affetto

Nel video, accompagnato dalla musica di Gino Paoli, si assiste anche al primo incontro tra il neonato e la cagnolina. Bella si avvicina con cautela, annusa il bambino e resta accanto a lui mentre la famiglia prende confidenza con la nuova routine.

Accanto a Delia, Alex si lascia andare a gesti spontanei: accarezza il figlio e gli bacia il piedino mentre la madre cerca di attaccarlo al seno nel modo corretto. Piccoli momenti che raccontano l’inizio della loro vita a tre.

Il video è stato accompagnato da una breve frase che riassume l’emozione del momento: “Semplicemente noi”. Un messaggio diretto, che riflette la gioia vissuta dalla coppia dopo un’attesa lunga cinque anni.

La notizia ha subito raccolto numerosi messaggi di affetto. Il filmato ha registrato migliaia di reazioni e commenti di congratulazioni, segno del forte seguito che la coppia ha costruito nel tempo.

Prima della gravidanza, Delia e Alex avevano già preso in considerazione il ricorso alla fecondazione assistita. La gravidanza è arrivata poco prima di intraprendere quel percorso, cambiando i loro piani e aprendo una nuova fase della loro vita familiare.