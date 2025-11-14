Alex Belli e Delia Duran rivelano il sesso del bebè: In arrivo un maschietto

Alex Belli e Delia Duran hanno annunciato con emozione che aspettano un bambino. La coppia, ospite di Monica Setta nel programma Storie al bivio in onda su Rai 2, ha confermato che il piccolo nascerà il 31 marzo.

Durante l’intervista, i due hanno condiviso anche la scelta dei possibili nomi per il nascituro: Gabriel oppure Roberto, in omaggio al padre di Alex. Un momento raccontato con naturalezza e partecipazione, rivelando un dettaglio molto atteso dai fan.

Leggi anche MotoGP Portogallo: Alex Marquez apre il weekend con il miglior tempo a Portimao

Belli ha spiegato che cercavano un figlio da cinque anni e che stavano valutando la fecondazione assistita, quando un viaggio a Napoli ha cambiato tutto. Nel cuore dei quartieri spagnoli, Delia si è seduta sulla cosiddetta “sedia della fertilità”, un gesto simbolico dopo il quale, poco tempo dopo, è arrivata la gravidanza.