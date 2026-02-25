Delia Duran e Alex Belli in attesa di Gabriel, festa a Milano per il baby shower

Delia Duran e Alex Belli aspettano un figlio dopo un lungo percorso e festeggiano con un baby shower a Milano. La coppia ha riunito amici e parenti per un brunch a tema orsetto astronauta, con allestimenti curati e dettagli personalizzati.

Manca poco alla nascita del loro primo figlio e Delia Duran e Alex Belli hanno deciso di celebrarlo con una festa insieme alle persone più vicine. Il piccolo Gabriel dovrebbe arrivare a fine marzo e l’attesa è stata segnata da un percorso lungo e non semplice, affrontato dalla coppia negli ultimi anni.

Per l’occasione hanno organizzato un baby shower dal tono intimo ma curato nei dettagli. Delia, 37 anni, ha raccontato la giornata sui social, mostrando immagini e momenti del brunch condiviso con amici e familiari, tra sorrisi e decorazioni a tema.

Il filo conduttore scelto è stato quello dell’orsetto astronauta, declinato in ogni elemento della festa. Dalla torta alle decorazioni, tutto richiamava un piccolo universo fatto di stelle, pianeti e luna, pensato come simbolo del viaggio che attende il bambino.

La location è stata una pizzeria molto frequentata di Milano, Pinkerì, mentre l’organizzazione è stata affidata a un’agenzia specializzata. La sala è stata allestita con palloncini nei toni del blu e dell’argento, creando un ambiente coerente con il tema scelto.

Tra le proposte per gli invitati, pizze a forma di cuore e piatti tradizionali come le orecchiette con le cime di rapa. Non è mancato un cocktail dedicato al bambino, il “Blue Cocktail”, servito sia in versione alcolica sia analcolica.

Agli ospiti sono state consegnate anche le bomboniere, tutte diverse tra loro ma legate dallo stesso motivo: piccoli orsetti astronauti accompagnati da elementi come stelle, lune e navicelle. Un ricordo della giornata pensato per accompagnare simbolicamente l’arrivo di Gabriel.