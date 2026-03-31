Angelica Montini riappare dopo il caso Fedez e si mostra con Tedua al concerto di Ernia

Angelica Montini torna in pubblico dopo il caso legato a Fedez e lo fa accanto a Tedua durante un concerto a Milano. Sorrisi e intesa sotto il palco riaccendono il gossip su un possibile legame tra i due.

Angelica Montini è tornata sotto i riflettori dopo mesi di assenza, scegliendo una serata musicale per farsi rivedere. La modella è stata fotografata tra il pubblico al concerto di Ernia, a Milano, dove è apparsa serena e sorridente accanto al rapper Tedua.

Le immagini, diffuse rapidamente sui social, hanno subito attirato l’attenzione. I due sono stati ripresi vicini, tra scambi di sguardi e atteggiamenti che molti hanno interpretato come segno di una certa confidenza. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma abbastanza per alimentare le ipotesi.

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La ricomparsa di Montini arriva dopo un lungo periodo lontano dalla scena pubblica. Il suo nome era finito al centro delle cronache quando Fabrizio Corona l’aveva indicata come possibile presenza nella crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Da quel momento, la modella aveva scelto di sparire dai social e dagli eventi.

Il ritorno in pubblico e le voci su una nuova relazione

La serata del 30 marzo segna quindi una sorta di ritorno alla normalità. Montini è riapparsa in un contesto familiare come quello della musica live, mostrando un atteggiamento rilassato. La sua presenza nelle prime file non è passata inosservata, soprattutto per la compagnia.

Accanto a lei c’era Tedua, artista molto noto nella scena rap italiana. Tra i due, secondo chi era presente, si percepiva una sintonia evidente. C’è chi parla di un rapporto nato da tempo negli ambienti milanesi e chi invece legge in queste immagini l’inizio di qualcosa di nuovo.

Al momento, nessuno dei diretti interessati ha commentato. Il silenzio lascia spazio alle interpretazioni, mentre foto e video continuano a circolare online. Per ora restano solo segnali e supposizioni, in attesa di eventuali conferme.