Fedez nel video cancellato di Angelica Montini, nuove voci sul passato

Un video pubblicato e poi cancellato riporta al centro il nome di Fedez. La scelta della canzone e alcune frasi cantate accendono nuove interpretazioni su un rapporto mai del tutto archiviato.

Un breve filmato su TikTok è bastato per rimettere in circolo vecchie indiscrezioni. Angelica Montini ha condiviso un video insieme all’amica Viviana, salvo poi eliminarlo dopo poche ore. A catturare l’attenzione non è stato il contenuto in sé, ma la colonna sonora scelta.

Nel video si sentiva chiaramente un brano di Fedez, “Pensavo fosse amore e invece…”. Non un estratto qualsiasi: le frasi selezionate parlano di un amore non corrisposto e di parole non sincere. Un passaggio che molti utenti hanno collegato a una possibile frecciatina personale.

Le due ragazze appaiono sorridenti mentre cantano, ma il testo ha cambiato completamente la percezione della scena. In particolare, i versi più diretti hanno alimentato dubbi e interpretazioni, facendo pensare a un messaggio tutt’altro che casuale.

Poco dopo la pubblicazione, il video è stato rimosso. Una scelta che ha contribuito ad aumentare la curiosità e a rafforzare le ipotesi di chi vede un riferimento preciso nel contenuto condiviso.

Nei commenti, il pubblico si è diviso. C’è chi ha apprezzato il gesto, definendolo ironico, e chi invece lo legge come un segnale di tensione irrisolta. Tra le reazioni più diffuse, spicca l’idea che qualcuno non voglia passare inosservato o essere dimenticato.

Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali né da Angelica Montini né da Fedez. Il silenzio dei diretti interessati lascia spazio alle interpretazioni, mentre il video continua a circolare tra gli utenti che lo avevano salvato.