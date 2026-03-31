Federica Pellegrini replica alle critiche sulla gravidanza e difende il suo sfogo social

Federica Pellegrini torna a parlare della sua gravidanza e delle difficoltà nel gestire un secondo figlio, dopo alcune parole condivise sui social che hanno acceso le critiche. La campionessa replica direttamente agli attacchi.

La gravidanza di Federica Pellegrini è ormai alle battute finali e l’ex nuotatrice, insieme al marito Matteo Giunta, sta vivendo gli ultimi giorni prima del parto. Proprio in questo momento delicato, un post pubblicato sui social ha scatenato numerose reazioni, molte delle quali critiche.

Dopo la nascita della prima figlia Matilde, la coppia aveva già raccontato che un secondo figlio non rientrava nei programmi. Pellegrini aveva spiegato di aver cercato di evitare una nuova gravidanza, ammettendo anche le difficoltà nel pensare di dover gestire due bambine.

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Nel suo ultimo messaggio online, l’ex campionessa ha condiviso sensazioni e timori legati a questa nuova fase della vita familiare. Parlando di una sorta di “ultima cena” prima dell’arrivo del bebè, ha scritto che, pur non sapendo ancora come si organizzeranno, troveranno comunque un modo per affrontare tutto.

Critiche sui social e la risposta della campionessa

Le parole di Pellegrini non sono state accolte con comprensione da molti utenti. Nei commenti sono arrivati attacchi diretti, con accuse di lamentarsi eccessivamente e paragoni con famiglie che affrontano difficoltà economiche ben più gravi.

Tra i messaggi più duri, c’è chi ha sottolineato che la coppia avrebbe tutte le risorse per affrontare la situazione e chi ha criticato il fatto di parlare di gravidanza non programmata, ricordando l’esistenza di metodi per evitarla.

Di fronte a queste reazioni, Federica Pellegrini ha deciso di intervenire personalmente. Con una risposta netta, ha invitato a leggere con attenzione le sue dichiarazioni complete, senza fermarsi ai titoli o alle interpretazioni superficiali, ribadendo che ognuno è libero di vivere le proprie esperienze come meglio crede.