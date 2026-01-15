Federica Pellegrini, Allenamento in Gravidanza: Il Ginecologo Trojano Smentisce i Rischi

Allenarsi in gravidanza può essere sicuro e persino utile, anche quando l’attività è intensa. Il caso di Federica Pellegrini riaccende il dibattito tra social e medicina, con il parere rassicurante degli specialisti.

L’immagine di Federica Pellegrini che continua ad allenarsi durante la gravidanza ha acceso discussioni online, tra approvazioni e critiche. L’ex campionessa, in attesa del secondo figlio, non ha rinunciato alla palestra, mantenendo una routine fatta di esercizi di forza e attività aerobica.

Secondo Vito Trojano, ginecologo ed ex presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia, questa scelta non rappresenta alcun pericolo. La lunga esperienza sportiva di Pellegrini, unita a una conoscenza profonda del proprio corpo, rende l’allenamento una pratica naturale e controllata.

Ciò che può apparire eccessivo a chi non è abituato allo sport, in realtà rientra in un percorso coerente con il passato atletico della nuotatrice. L’attività fisica, se adattata alla gravidanza, viene considerata un elemento positivo sia per la madre sia per il bambino.

Le immagini diffuse sui social mostrano esercizi svolti con attenzione e gradualità. Per Trojano, è evidente che la campionessa segua indicazioni mediche precise, rispettando limiti e modalità stabilite insieme al proprio ginecologo.

L’esperto sottolinea inoltre che il movimento in gravidanza non è riservato solo alle ex atlete. Anche le donne senza un passato sportivo possono trarre beneficio da un’attività moderata e guidata, purché inserita in un percorso strutturato.

In questo contesto, viene consigliata la preparazione psicoprofilattica, che integra esercizi fisici mirati con supporto psicologico. Il programma aiuta a sviluppare tecniche di respirazione e movimenti utili durante il travaglio, favorendo una maggiore consapevolezza del proprio corpo.

L’approccio proposto mira a rendere la gravidanza un periodo attivo e controllato, in cui il benessere fisico e mentale procede di pari passo con la preparazione al parto.