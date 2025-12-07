Pellegrini a Verissimo: la replica alle parole di Magnini sulla loro storia

"Se decido di stare 6 anni con una persona, nonostante tutto quello che accade nel mezzo, per me è importante". Federica Pellegrini, ospite a Verissimo, commenta con una semplice risata le recenti dichiarazioni di Filippo Magnini sulla loro relazione.

I due ex nuotatori sono stati insieme per 6 anni prima di separarsi e costruire percorsi differenti. Magnini, intervenuto a Belve, aveva descritto quel legame come "un amore molto travagliato", aggiungendo che oggi lo valuterebbe "più no che sì" e che la storia "non gli ha lasciato un bel ricordo".

Pellegrini definisce quel rapporto "travagliato, con tanti alti e bassi, ma importante". Le parole dell’ex compagno, spiega, la fanno sorridere: "Se ha detto certe cose, evidentemente le pensa. Perché dovrebbe mentire? Non mi sono fatta domande, mi sono solo fatta una risata. Le persone più vicine sanno come sono andate le cose: va bene così, abbiamo ognuno la nostra vita e le nostre famiglie".

La nuotatrice racconta anche come il gossip abbia influito sulla sua carriera: "Mi ha aiutato a uscire un po' dal mio sport. Quando si parla di gossip tutti dicono 'oddio'... Ma per un’atleta che pratica una disciplina considerata minore nei primi anni, il gossip aiuta a farsi notare, a uscire dalla vasca e mostrare ciò che c’è dietro le quinte, oltre ad allenamenti e competizioni".