Sal Da Vinci e l'imitazione ad Amici tra risate in studio e polemiche social

Sal Da Vinci finisce al centro delle polemiche dopo l’imitazione ad Amici, nata per ironizzare sul suo successo sanremese. Mentre il pubblico discute, emerge un retroscena che chiarisce la sua vera reazione.

L’esibizione di Francesco Cicchella ad Amici ha acceso il dibattito sul web. L’attore e imitatore ha portato sul palco una versione caricaturale di Sal Da Vinci, protagonista delle ultime settimane grazie al trionfo a Sanremo e alla forte presenza televisiva.

La parodia ha giocato sui tratti più riconoscibili del cantante napoletano, esagerandone gesti, toni e atteggiamenti. Cicchella è entrato in scena con l’abito della finale sanremese e il premio in mano, ironizzando sul successo recente e sui lunghi ringraziamenti pronunciati dopo la vittoria.

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Nel corso dello sketch, l’imitatore ha infilato una serie di battute surreali, trasformando i ringraziamenti in un elenco sempre più assurdo e accompagnando il tutto con una versione volutamente improbabile del brano vincitore in inglese. In studio la reazione è stata immediata, tra applausi e risate.

La reazione dei fan e il retroscena dopo la puntata

Fuori dagli studi televisivi, però, il clima è cambiato rapidamente. Sui social molti fan di Sal Da Vinci hanno criticato la performance, giudicandola eccessiva e poco rispettosa nei confronti di un artista con una lunga carriera alle spalle.

Tra i commenti più diffusi, diversi utenti hanno accusato lo sketch di andare oltre la semplice satira, parlando apertamente di presa in giro. Alcuni hanno difeso il cantante sottolineando il percorso professionale costruito negli anni senza scorciatoie.

A spegnere le polemiche ci ha pensato però un episodio avvenuto lontano dalle telecamere. Subito dopo la trasmissione, Sal Da Vinci avrebbe contattato direttamente Cicchella in videochiamata. Il cantante ha apprezzato l’imitazione e si è complimentato con lui, dimostrando di aver colto lo spirito ironico della performance.

Un confronto disteso tra i due artisti, che racconta una realtà diversa rispetto al clima acceso sui social e conferma come la parodia sia stata vissuta con leggerezza da chi ne era il protagonista.