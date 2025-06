Devin Harjes, attore di Boardwalk Empire e Daredevil, è morto a 41 anni per un tumore

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Devin Harjes, talentuoso attore noto per i suoi ruoli in Boardwalk Empire e Daredevil. All'età di 41 anni, Harjes ha affrontato una battaglia contro un tumore, che lo ha portato via il 27 maggio 2025. La sua passione per la recitazione e il suo talento resteranno nel cuore dei fan.

Devin Harjes, attore statunitense noto per i suoi ruoli in serie di successo come Boardwalk Empire e Daredevil, è morto il 27 maggio 2025 all’età di 41 anni al Mount Sinai West Hospital di New York. La diagnosi del tumore era arrivata solo a febbraio.

Nato il 29 luglio 1983 a Lubbock, Texas, Harjes si era trasferito a New York per studiare recitazione. Aveva iniziato a farsi conoscere attraverso cortometraggi universitari, il circuito off-Broadway e alcune produzioni indipendenti. Il successo arrivò con Boardwalk Empire, la serie HBO in cui interpretava il pugile Jack Dempsey.

Nel corso della sua carriera, Harjes recitò anche in Daredevil, dove interpretava l’infermiere Oscar, oltre a ruoli in Gotham (Clyde), Orange Is the New Black, Blue Bloods, FBI, Elementary e Manifest, dove nella terza stagione dava il volto a Pete Baylor. Apparve anche nei film Rebel in the Rye e Boyz of Summer.

Molto legato alla sua terra d’origine, Harjes era cresciuto in una famiglia di allevatori di cavalli. Amava gli animali e ne parlava spesso. Lascia i genitori Randy e Rosanne, la sorella Trish con il marito Justin Kelley, i nipoti Tristin, Sawyer, Rory e Charly, l’ex moglie Shiva Shobitha (attrice in Gotham) e la sua gatta Maude.