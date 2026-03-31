Sal Da Vinci fermato dalla sicurezza di Fedez a Disneyland Paris

Sal Da Vinci racconta di essere stato bloccato dalla sicurezza di Fedez a Disneyland Paris mentre cercava di salutarlo, senza che il rapper se ne accorgesse. Il retroscena emerge durante un podcast e diventa virale.

Un incontro mancato, nato per caso e finito al centro dei social. Sal Da Vinci ha raccontato un episodio curioso che risale a qualche anno fa, quando si trovava a Disneyland Paris e ha incrociato Fedez, in vacanza con la famiglia.

Il cantautore napoletano ne ha parlato durante una puntata di “Pulp Podcast”, dove era ospite insieme a Valerio Lundini. L’intenzione era semplice: avvicinarsi e salutare il collega. Ma qualcosa è andato storto.

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Secondo il racconto, un addetto alla sicurezza del rapper gli avrebbe impedito di avvicinarsi, bloccandolo più volte nonostante i tentativi di spiegare che si trattava solo di un saluto tra artisti.

Il racconto in diretta e la risposta di Fedez

“Ti ho visto e volevo solo salutarti”, ha spiegato Sal Da Vinci, ricordando il momento. “Ma questo non mi ha fatto passare, continuava a dirmi di andare avanti”. Una scena che ha sorpreso anche Fedez, che ha reagito in studio chiedendo chiarimenti.

Il rapper ha preso le distanze dall’accaduto, spiegando che non si trattava di una sua indicazione. La conversazione ha poi preso una piega più leggera, con battute e ironia da parte di Lundini e Mr Marra.

Tra scherzi e risate, l’episodio è stato rilanciato sui social, dove il video estratto dalla puntata ha iniziato a circolare rapidamente, attirando l’attenzione del pubblico.