Gf Vip, scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini dopo la prova di apnea

Adriana Volpe esplode contro Alessandra Mussolini dopo una battuta sul ciclo al Grande Fratello Vip, nata durante una prova rifiutata. La concorrente si ritira all’ultimo e la giustificazione scatena uno scontro acceso in diretta.

La serata del Grande Fratello Vip si accende subito con un confronto acceso tra Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Tutto nasce dalla prova di apnea che la concorrente aveva inizialmente accettato, salvo poi tirarsi indietro poco prima di iniziare.

Nel confessionale, Volpe spiega la sua scelta parlando del ciclo mestruale. Una motivazione che però non convince le altre due protagoniste, che reagiscono con ironia e commenti pungenti, mettendo in discussione la sua versione.

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Alessandra Mussolini ironizza apertamente sulla spiegazione fornita, mentre Antonella Elia si unisce alle risate. Le battute, pronunciate in diretta, fanno crescere la tensione e trasformano rapidamente la situazione in uno scontro personale.

La reazione di Adriana Volpe e il confronto in studio

Visibilmente provata, Adriana Volpe interviene con toni duri, definendo quanto accaduto una pagina televisiva sgradevole. Accusa le due concorrenti di aver oltrepassato il limite, sottolineando il disagio per aver affrontato un tema intimo in prima serata.

Nel suo sfogo, la conduttrice punta direttamente contro Alessandra Mussolini, accusandola di averla derisa e di averla messa in difficoltà non solo come donna, ma anche come madre. Le parole sono nette e segnano un punto di rottura nel rapporto tra le due.

Dal canto suo, Alessandra Mussolini non arretra e ribatte sostenendo che parlare del ciclo dovrebbe essere normale, senza imbarazzi. La distanza tra le due posizioni resta evidente e il confronto si fa ancora più acceso.

La tensione sale ulteriormente quando Volpe arriva a chiedere di lasciare il programma se quello è il tipo di contenuto proposto. A chiudere il botta e risposta interviene Antonella Elia, con una battuta che riporta il clima su toni provocatori.

Sulla vicenda intervengono anche Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La prima critica l’ironia usata in studio, ritenendola fuori luogo e legata a un sottinteso legato all’età della concorrente. La seconda osserva invece come gli attacchi possano rafforzare l’immagine di Volpe agli occhi del pubblico.