Peng Huang trovato morto sotto una valanga in Alto Adige dopo due mesi di ricerche

Peng Huang è stato trovato morto in Alto Adige dopo due mesi di ricerche. Il corpo, recuperato sotto una valanga vicino alla forcella de Mezdì, è stato identificato grazie ai vestiti e all’attrezzatura che aveva con sé.

Si è chiusa nel modo più doloroso la vicenda di Peng Huang, lo studente cinese di 29 anni di cui si erano perse le tracce due mesi fa. Il corpo recuperato sotto una valanga nei pressi della forcella de Mezdì, in val di Funes, appartiene al giovane.

La conferma è arrivata in serata dalle autorità impegnate nell’indagine. A rendere possibile il riconoscimento sono stati l’abbigliamento e l’attrezzatura trovati con il corpo, risultati compatibili con quelli che Huang aveva al momento della scomparsa.

Leggi anche: Elia Rosa trovato morto a Roma dopo due mesi di ricerche

Per i familiari finisce così un’attesa lunga e pesante, andata avanti per oltre due mesi. A febbraio la sorella del ragazzo, insieme ad altri parenti, era arrivata dalla Cina fino in val Gardena per seguire da vicino le ricerche e tentare di ottenere notizie utili.

Il ritrovamento è avvenuto in una zona di montagna segnata da una valanga, elemento che ha dato una svolta decisiva al caso e ha permesso di chiarire la sorte del giovane scomparso.