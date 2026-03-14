Elia Rosa trovato morto a Roma dopo due mesi di ricerche

Elia Rosa è stato trovato morto a Roma dopo quasi due mesi di ricerche. Il 33enne era scomparso il 20 gennaio da Tor Marancia e, poco prima di sparire, aveva cancellato i suoi profili social. La comunità si era mobilitata con appelli e segnalazioni.

È stato ritrovato senza vita Elia Rosa, il 33enne scomparso da Roma lo scorso 20 gennaio. L’uomo si era allontanato dal quartiere Tor Marancia e da allora non si avevano più sue notizie. A confermare il ritrovamento è stata l’associazione Penelope Lazio ODV, che fin dall’inizio aveva affiancato i familiari nelle ricerche.

La notizia è arrivata dopo settimane di appelli e segnalazioni. Volontari, amici e residenti del quartiere avevano partecipato alle ricerche diffondendo foto e informazioni sul giovane. Anche il programma televisivo Chi l’ha visto? aveva dato spazio al caso, contribuendo a far circolare l’identikit del 33enne.

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Rosa lavorava per la società Risorse per Roma ed era conosciuto anche per l’impegno con gli studenti con disabilità nelle scuole. Colleghi e conoscenti lo descrivono come una persona stimata e molto disponibile. Negli ultimi tempi, però, avrebbe attraversato un periodo personale complicato.

La sua scomparsa aveva destato subito preoccupazione. Prima di far perdere le proprie tracce, il 33enne aveva cancellato tutti i profili social. Le ricerche sono proseguite per settimane con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e di numerosi volontari, mentre i genitori avevano lanciato ripetuti appelli per ritrovarlo.

Dopo quasi due mesi di attesa e speranze, le operazioni si sono concluse con il ritrovamento del corpo. L’associazione che ha seguito il caso ha parlato di una notizia difficile da comunicare, ricordando l’affetto dimostrato da familiari, amici e colleghi durante le settimane di ricerca.